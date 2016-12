Italiana trovata morta in Brasile, parla il padre: "Pamela non ha mai fatto uso di droghe" | Sospetti su una donna

La polizia indaga per omicidio sul caso di Pamela Canzonieri , la 39enne ragusana trovata senza vita nel suo appartamento di Morro de Sao Paulo , in Brasile. Le autorità hanno già interrogato una donna sospettata del delitto. "Mia figlia non faceva uso di sostanze stupefacenti. Perché infangare il suo nome così?", ha detto Giovanni Canzonieri, il padre di Pamela. E la sorella minore, Valeria, si è sfogata così: "Ho saputo della sua morte da Facebook".

Il padre ha rotto il silenzio parlando all'emittente Video Regione di Pamela, grande amante del Brasile: non perdeva occasione per tornare in quel Paese ogni qual volta le era possibile. Il Consolato italiano avrebbe consigliato ai familiari di evitare il lungo viaggio fino al Paese sudamericano per riportare la salma in Italia.



Sospetti su una donna - La polizia brasiliana ha nel frattempo interrogato una donna sospettata di aver ucciso Pamela. Secondo alcune testimonianze, avrebbe litigato con la donna nei giorni precedenti la sua morte. Intanto anche la polizia di Ragusa ha ascoltato alcuni amici della vittima per ricostruire i suoi rapporti personali in Brasile e trovare indizi utili alle indagini.