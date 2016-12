Brasile, italiana trovata morta in paradiso turistico vicino a Bahia: presentava escoriazioni sul corpo

Una turista italiana è stata trovata morta a Morro de Sao Paulo, un piccolo paradiso turistico a sud di Bahia, in Brasile . Si tratta di Pamela Canzonieri , 39enne, originaria di Ragusa, che in base a testimonianze di conoscenti si recava in zona una volta l'anno, in genere durante l'estate brasiliana, lavorando anche in un ristorante del posto. Secondo le autorità, la vittima presentava escoriazioni sul corpo.

Pamela Canzonieri lavorava in un albergo come cameriera e receptionist. Era in Brasile da un paio d'anni. Era andata prima per le vacanze e poi avendo trovato lavoro si era stabilizzata nello stato di San Paolo. I suoi genitori e la sorella minore vivono a Ragusa. A scoprire della morte della donna è stata la sorella più giovane, Valeria, che sulla bacheca di un'amica di Pamela, ha letto in portoghese l'addio alla sorella.



La Farnesina ha poi confermato la morte della donna. I media brasiliani riferiscono che il corpo è stato trovato all'interno della casa in cui abitava, nel quartiere di Mangaba. Al momento non è stata confermata l'ipotesi di un'aggressione.