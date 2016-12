Isis, ragazza kamikaze si fa esplodere in Turchia: 30 morti e oltre 100 feriti

I partecipanti alla riunione sarebbero dovuti partire poco dopo per Kobane, appena oltre il confine turco, per una missione di ricostruzione della città curdo-siriana martoriata dal conflitto con l'Isis dei mesi scorsi.



E proprio a Kobane, in contemporanea all'attentato di Suruc, è stato compiuto un altro attacco kamikaze che non avrebbe causato vittime. Lo riferisce il sito del quotidiano Hurriyet, citando fonti della sicurezza di Ankara. Si tratterebbe di un'azione coordinata. In precedenza la notizia era stata data ai giornalisti dal vice responsabile di Suruc del partito filo-curdo Hdp, Ismail Kaplan.