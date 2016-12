Siria, i curdi riconquistano Kobane

Nuovi combattimenti a Kobane tra le forze dello Stato islamico e quelle curde. Quest'ultime hanno ripreso il controllo della cittadina anche se ci sarebbero ancora scontri nella parte meridionale. Intanto nel Nord-est della Siria , nella regione di Hasaka , si continuano a fronteggiare gli jihadisti e l'esercito governativo su un fronte e le milizie curde sull'altro. I civili in fuga sarebbero decine di migliaia.

E' sempre critica la situazione a Kobane, la città da mesi sotto assedio dell'Isis, più volte persa e riconquistata dai curdi. Testimoni riferiscono di aver sentito una forte esplosione. L'agenzia stampa Reuters racconta di aver visto colonne di fumo levarsi nel cielo.



Kobane, uccisi almeno 164 civili negli ultimi giorni - Almeno 164 civili sono stati uccisi dagli jihadisti dell'Isis negli ultimi giorni. Secondo le Ong si tratta di uno dei massacri peggiori registrati finora. I miliziani, prima di scappare dalla cittadina, avrebbero usato i civili come scudi umani, ha raccontato l'Osservatorio siriano dei diritti dell'uomo (OSDH).



Intanto sempre l'Osservatorio siriano per i diritti umani ha riferito che i militari curdi si sono scontrati con gli jihadisti alla periferia di Ghwyran, a sud-est di Hasaka, dove vivono arabi, curdi e cristiani. Migliaia di civili sarebbero in fuga.