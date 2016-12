Isis, in un video le yazide deportate per diventare schiave o mogli

L'Isis toccherà mai il fondo? I miliziani arriveranno un giorno a un livello di disumanità tale da vedersi costretti a fermarsi? Teoricamente sì, in pratica quel fondo non pare essere all'orizzonte. Abbiamo visto decapitazioni di occidentali, lapidazioni di infedeli, spie messe in gabbia e arse vive, omosessuali scaraventati giù dal tetto dei palazzi. Adesso ancora un video raccapricciante, da far accapponare la pelle in questi giorni dove si pensa a Natale, pace e serenità.