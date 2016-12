Il Papa incontra a Cuba il patriarca di Mosca Kirill: storico faccia a faccia

L'arrivo di Francesco all'aeroporto cubano è previsto per le 14 locali, le 20 in Italia. Alle 20.15, sempre nello scalo "Josè Martì", l'atteso incontro con il patriarca di Mosca e di tutte le Russie, che in questi giorni di trova in visita ufficiale nell'isola. Il colloquio a tu per tu nel salone d'onore dovrebbe durare circa due ore e sarà seguito, intorno alle 22.30 italiane, dalla firma di una dichiarazione comune e dai discorsi dei due capi religiosi.



Alle 23.10 il congedo tra Kirill e Francesco, quindi alle 23.30 la partenza del volo papale con direzione Città del Messico.



L'incontro formale con le autorità messicane è in programma per sabato, quando Bergoglio andrà anche al santuario mariano di Guadalupe, il più visitato al mondo, dove celebrerà la messa e renderà omaggio alla Vergine patrona delle Americhe.



Papa: "Viaggio tanto voluto da me e da Kirill" - Sull'aereo papa Francesco come di consueto si è recato a salutare i giornalisti che lo accompagnano sul volo papale. "E' un viaggio impegnativo, troppo serrato, ma tanto voluto: tanto voluto dal mio fratello Cirillo, da me e anche dai messicani". "L'altro giorno - ha raccontato -, incominciando l'udienza del mercoledì, la vostra decana messicana mi aspettava come per farmi entrare nel tunnel del tempo con tutti i film di Cantinflas (comico e attore messicano). E così sono entrato in Messico per la porta di Cantinflas. Il mio desiderio più intimo è fermarmi davanti alla Madonna di Guadalupe, quel mistero che si studia, si studia, si studia e non ci sono spiegazioni umane. Anche lo studio più scientifico dice: ma questa è una cosa di Dio. E questo è quello che fa dire ai messicani: 'Io sono ateo, ma sono guadalupano".