Il Papa incontrerà a Cuba il patriarca di Mosca Kyrill: è la prima volta nella storia

"La Santa Sede e il Patriarcato di Mosca hanno la gioia di annunciare che, per grazia di Dio, Sua Santità Papa Francesco e Sua Santità il Patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Russia, si incontreranno il 12 febbraio - ha spiegato padre Federico Lombardi -. Il loro incontro avrà luogo a Cuba, dove il Papa farà scalo prima del suo viaggio in Messico, e dove il Patriarca sarà in visita ufficiale".



"Questo incontro - ha detto ancora il direttore della Sala stampa della Santa Sede -, preparato da lungo tempo, sarà il primo nella storia e segnerà una tappa importante nelle relazioni tra le due Chiese. La Santa Sede e il Patriarcato di Mosca auspicano che sia anche un segno di speranza per tutti gli uomini di buona volontà. Invitano tutti i cristiani a pregare con fervore affinché Dio benedica questo incontro, che possa produrre buoni frutti".



"Kyrill non voleva incontro in Europa" - Il patriarca di Mosca e il vescovo di Roma si incontreranno a Cuba e il motivo è da ricercare in una esplicita richiesta di Kyrill. "Voleva incontrare il Pontefice fuori dall'Europa, perché proprio all'Europa è legata la dura storia delle divisioni e dei conflitti tra i cristiani". Lo ha spiegato il metropolita Ilarion, capo del dipartimento per le relazioni esterne della chiesa ortodossa russa.



"In Nuovo Mondo per aprire nuova pagina" - L'incontro nel Nuovo Mondo speriamo aprirà una nuova pagina nei rapporti tra le Chiese", ha aggiunto il metropolita Ilarion.