Chiedere giustizia per le vittime dell’incendio alla Grenfell Tower , ispirandosi a un film candidato agli Oscar . Questa l’idea del movimento Justice 4 Grenfell, che ha fatto sfilare per le strade di Londra dei cartelloni che citano apertamente Tre manifesti a Ebbing, Missouri . Le scritte, nere su fondo rosso, possono essere lette in sequenza: “ Settantuno morti , e ancora nessun arresto? Com’è possibile?”.

Nel film di Martin McDonagh, una madre affitta tre cartelloni pubblicitari per convincere la polizia ad avviare un’inchiesta sull’omicidio della figlia. Quello di Justice 4 Grenfell, allo stesso modo, è un tentativo di mantenere alta l’attenzione sulla tragedia, a otto mesi dal rogo del grattacielo. Nelle interviste coi media e sul loro sito, gli attivisti hanno ricordato che centinaia di sopravvissuti sono ancora senza casa e senza una voce nell’inchiesta.







“Ci avevano detto che, nonostante le indagini in corso, una relazione provvisoria sarebbe stata pronta prima di Pasqua – ha detto una portavoce – ma non succederà”. A dicembre, il capo della polizia londinese Cressida Dick aveva spiegato che le indagini non potranno essere concluse prima del 2019, nella migliore delle ipotesi, a causa della quantità di indizi da valutare.