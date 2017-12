Gerusalemme capitale, palestinese ucciso da soldati israeliani | Israele bombarda Gaza: un morto

Gerusalemme capitale, scontri tra manifestanti ed esercito israeliano Ansa 1 di 29 Ansa 2 di 29 Ansa 3 di 29 Ansa 4 di 29 Ansa 5 di 29 Ansa 6 di 29 Ansa 7 di 29 Ansa 8 di 29 Ansa 9 di 29 Ansa 10 di 29 Ansa 11 di 29 Ansa 12 di 29 Ansa 13 di 29 Ansa 14 di 29 Ansa 15 di 29 Ansa 16 di 29 Ansa 17 di 29 Ansa 18 di 29 Ansa 19 di 29 Ansa 20 di 29 Ansa 21 di 29 Ansa 22 di 29 Ansa 23 di 29 Ansa 24 di 29 Ansa 25 di 29 Ansa 26 di 29 Ansa 27 di 29 Ansa 28 di 29 Ansa 29 di 29 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il ministero della Sanità di Gaza ha precisato che il 30enne Mahmud al Masri è stato ucciso lungo il confine. L'esercito israeliano ha confermato dal canto suo di aver sparato a due persone lungo il confine, accusandole di essere "i principali istigatori" di "rivolte violente".



Secondo la Mezzaluna Rossa palestinese, oltre 60 dimostranti sono stati colpiti da armi da fuoco, circa 500 sono rimasti intossicati da gas lacrimogeni e oltre 200 contusi da proiettili rivestiti di gomma.



Proteste anche in Turchia e Pakistan - Le proteste contro la mossa statunitense si sono registrate anche a Istanbul, dove sono scesi in strada circa 10mila manifestanti. Disordini anche ad Ankara e in altre città della Turchia. Cortei anche in Pakistan: partiti religiosi, movimenti della società civile, commercianti, studenti ed avvocati sono scesi in piazza in numerose città del Paese.



Lanciati due razzi da Gaza - Il sistema antimissili israeliano, Iron Dome, ha intercettato un razzo lanciato da Gaza nel sud di Israele, comprese le città di Ashkelon e Sderot, dove poco prima erano risuonate le sirene di allarme. Lo ha riferito il portavoce militare, aggiungendo che non ci sono state vittime. E' stato effettuato anche il lancio di un secondo razzo: al momento non è noto dove sia caduto.