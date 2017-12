Trump, l'annuncio ufficiale: "Gerusalemme è la capitale di Israele"

Con il riconoscimento di Gerusalemme "oggi ammettiamo quello che è ovvio, cioè che Gerusalemme è la capitale di Israele. Non è niente di più che un riconoscimento della realtà".



"Non possiamo risolvere la questione mediorientale con il vecchio approccio - ha spiegato il presidente americano - e quindi ne serve uno nuovo. Farò tutto ciò che è in mio potere per un accordo di pace israelo-palestinese che sia accettabile per entrambe le parti. E gli Stati Uniti continuano a sostenere la soluzione dei due Stati".



Proprio per questo, ha sottolineato Trump, "Israele è uno Stato sovrano con il diritto come ogni Paese di decidere la sua capitale. Essere consapevoli di questo è una condizione necessaria per raggiungere la pace", che è "necessaria per espellere il radicalismo". "Dio benedica gli israeliani, Dio benedica i palestinesi", ha concluso Trump.



Netanyahu: "Passo importante per la pace" - "Una pietra miliare", "una decisione storica": così il premier Benjamin Netanyahu ha definito la scelta di Trump. "Un atto giusto e coraggioso -. La decisione di Trump è un passo importante verso la pace, perché non ci può essere alcuna pace che non includa Gerusalemme come capitale di Israele". "Voglio anche che sia chiaro che non ci sarà alcun cambiamento nello status quo dei Luoghi Santi. Israele assicurerà sempre libertà di culto a ebrei, cristiani e musulmani"