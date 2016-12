Germania, già arrivati 13mila profughi A Dortmund le proteste dei neonazisti

A Dortmund protesta anti-migranti - Nella notte a Dortumund, dove sono stati inviati parecchi dei migranti approdati a Monaco di Baviera, estremisti di destra hanno protestato per l'arrivo di migliaia di profughi in città. La polizia ha riferito che 4 persone sono state arrestate dopo che una ventina di neonazisti si sono scontrati con manifestanti di sinistra e con gli agenti, attaccati con bottiglie e petardi. Cinque i feriti.



Merkel: "Colpita dal dolore dei profughi" - "Vedere le persone accalcate alla stazione di Budapest gridare 'Germania, Germania' è stato molto toccante", ha affermato la cancelliera tedesca Angela Merkel, che è rimasta "colpita dal dolore" dei migranti. "I profughi che scappano dalla guerra in Siria hanno lasciato dietro di sé l'orrore", ha sottolineato. "Per quanto riguarda la Germania, è bello constatare quanto sia grande la disponibilità all'aiuto. L'Ue - ha aggiunto - deve dar una prova comune di solidarietà".



Mattarella: "No agli arroccamenti" - A favore dell'accoglienza si è pronunciato anche Sergio Mattarella, che ha detto: "La risposta delle nazioni democratiche non può essere la chiusura e l'arroccamento". "La soluzione - ha aggiunto il Capo dello Stato - è porsi alla guida dei processi mondiali. Per farlo, serve una coraggiosa azione politica che coniughi dialogo, sviluppo, integrazione e sicurezza per i cittadini".



Gb accoglierà 15mila siriani - Il governo britannico ha intenzione di accogliere 15mila rifugiati dalla Siria. Il premier David Cameron, infatti, intende ampliare il programma di ricollocazione di persone in difficoltà della Gran Bretagna, scegliendo però di non adottare il sistema di quote per richiedenti asilo chiesto dall'Unione europea. Londra sta valutando di accettare i rifugiati direttamente dai campi profughi Onu sul confine siriano.



Onu: 2.800 morti nel 2015 e 360mila sbarchi - Sono numeri impressionanti quelli degli arrivi di migranti in Europa nel 2015. Si contano 2.800 migranti morti o dispersi nel Mediterraneo, secondo gli ultimi dati aggiornati dell'Unhcr. Gli arrivi in Europa via mare, precisa l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati, sono stati 366.402. Il 51% dei profughi giunti sono siriani, seguiti dagli afghani, che rappresentano il 14%. In Grecia ne sono sbarcati 244.855, in Italia 119.000.



Volontari austriaci a Budapest - Intanto un convoglio di almeno 130 auto di volontari austriaci è partito da Vienna diretto al confine con l'Ungheria. L'obiettivo, spiegano i media ungheresi, è quello di raggiungere i profughi, farli salire a bordo e portarli in Austria. Intanto diverse centinaia di profughi hanno lasciato i 5 campi di accoglienza ungheresi per raggiungere il confine.