Gb, studente italiano picchiato a sangue da una baby gang

Uno studente universitario italiano è stato picchiato a sangue da una baby gang composta da tre ragazzini a Cambridge, in Gran Bretagna. Lo ha denunciato lui stesso postando sul suo profilo Facebook diverse foto con il volto tumefatto. Marzio Fagioli - questo il nome del giovane, originario di Pomezia, vicino a Roma - ha detto di non essere arrabbiato: "Non nutro risentimenti o rancori. Anzi, mi dispiace per loro".