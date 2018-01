Gb, ok giudici a staccare la spina a Isaiah: no dei genitori

C'è l'ok dell'Alta Corte del Regno Unito per staccare la spina al piccolo Isaiah, 11 mesi, ricoverato al King's College Hospital di Londra, ma i genitori contestano il verdetto rifacendosi al caso di Charlie Gard. Il bimbo, dopo un grave danno cerebrale, sopravvive grazie ai macchinari, ma secondo i medici non risponde agli stimoli e il giudice ha valutato che non sia "nel suo interesse" continuare così. Si profila dunque una dura battaglia legale.