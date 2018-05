Gb, Londra violenta: 17enne ucciso a colpi di pistola a Southwark

Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso con un colpo di pistola nella zona sud di Londra. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una telefonata che segnalava una sparatoria nel quartiere di Southwark . La vittima è stata trovata esanime in strada: l'ambulanza è giunta immediatamente, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.

I familiari della vittima sono già stati informati. Al momento non sono stati effettuati arresti e si attendono i risultati dell'autopsia.



Secondo i media internazionali, sarebbero almeno 60 gli omicidi compiuti nella capitale britannica dall'inizio dell'anno. Una crescente ondata di violenza che ha portato la City a superare per la prima volta nella storia New York per quanto riguarda il numero di uccisioni in strada.



Ventenne accoltellato a Liverpool - Intanto anche dall'altro lato dell'Inghilterra si registra una vittima: un uomo di vent'anni è stato accoltellato in centro città. I soccorsi sono giunti subito sul posto, ma il giovane è deceduto in ospedale per le ferite riportate. Le autorità cittadine hanno lanciato un appello affinché chi ha assistito alla scena fornisca informazioni alle forze dell'ordine. "Non tollereremo questo tipo di crimine", ha detto il sovrintendente Lee Turner.