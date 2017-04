Gb, italiana trovata morta in un appartamento a Londra

Un'italiana di 24 anni, originaria di Adria (Rovigo), è stata trovata morta in un appartamento a Londra. Del caso si sta occupando il consolato d'Italia in stretto contatto con la famiglia. Non sono note le cause del decesso. Francesca Bisco si era trasferita nella capitale britannica un anno e mezzo fa per studiare inglese e informatica. A trovare il corpo senza vita della 24enne è stata una delle coinquiline, che ha chiamato i soccorsi.