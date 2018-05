Gb, giovane accoltellato in periferia a Londra: morto sul colpo

L'omicidio è stato compiuto nella notte in Crows Road. La polizia metropolitana di Londra ha riferito che al momento non è stato ancora effettuato alcun arresto in relazione al delitto.



Le uccisioni nella City sono aumentate del 44% nell'ultimo anno, in particolare il numero di omicidi giovanili (aumentato del 30%, passando da 26 casi nel 2016-2017 a 34 nel periodo 2017-2018). Il presidente della Commissione per la polizia e i crimini di Londra, Steve O'Connell, ha dichiarato che "l'aumento inaccettabile dei crimini più atroci come omicidio, rapina in strada e furto con scasso è molto preoccupante".