Gaza, bomba e spari contro il convoglio del premier palestinese: è illeso

Dopo l'esplosione che ha investito il passaggio delle auto palestinesi, sono stati indirizzati degli spari contro il convoglio del premier palestinese Rami Hamdallah e del capo della sicurezza Majed Freij.



Secondo le prime informazioni ad esplodere è stato un ordigno posto ai margini della strada di ingresso a Gaza. Ad essere stati feriti in modo grave sarebbero due passanti. La polizia di Hamas ha affermato di aver arrestato due persone sospette.



Dopo cinque mesi di assenza Hamdallah aveva deciso di tornare a Gaza - anche su pressione della diplomazia egiziana - nel tentativo di rilanciare la riconciliazione con Hamas. Progettava di visitare un centro di purificazione di acqua e di avere in seguito colloqui a Gaza City con dirigenti di Hamas.



Rami Hamdallah: "Atto vergognoso" - "Quello che è successo è stato un atto vergognoso e aumenterà la nostra determinazione nel continuare a servire la Striscia di Gaza". Lo ha detto il premier palestinese Rami Hamdallah dopo l'attentato. "Quanto è successo - ha aggiunto - non solo aumenterà la nostra determinazione a continuare la nostra opera al servizio di Gaza ma proseguiremo anche a lavorare per completare i nostri progetti di governo nella Striscia. Ritornerò presto a Gaza".



Hamas condanna "attacco criminale" a convoglio - "Hamas condanna l'attacco criminale al primo ministro palestinese Rami Hamdallah, ritenendolo un tentativo concepito per destabilizzare la sicurezza a Gaza e per far fallire gli sforzi per una riconciliazione nazionale". Lo afferma Hamas, su Twitter. Sempre su Twitter Hamas condanna peraltro anche le accuse mosse nei suoi confronti della presidenza dell'Anp.