Francia, tegola su Marine Le Pen: indagata la sua capo gabinetto

Catherine Griset, la capo di gabinetto della leader del Front National Marine Le Pen , è indagata nel quadro delle indagini sugli impieghi fittizi all'Europarlamento. Lo riferisce la giustizia francese. "Le condizioni istruttorie in cui si stanno svolgendo le indagini non corrispondono a quelle di una democrazia", ha commentato l'avvocato della Le Pen. La Griset è stata posta in stato di fermo insieme alla guardia del corpo della leader del Fn.

Il bodyguard, Thierry Legier, è però stato rilasciato senza alcun capo di imputazione. Assistente storica di Marine Le Pen, la Griset è indagata per abuso d'ufficio. Su di lei pesa l'accusa di aver ricevuto i soldi pubblici europei quando lavorava invece in Francia per il Front National.



Marine all'attacco: "La giustizia non è indipendente" - Oggi "c'è un rischio molto pesante della strumentalizzazione della giustizia - ha detto la leader francese interveneno al tg di Tf1 -. Tutto ci dice che non siamo nella serenità, nell'imparzialità e nella necessaria indipendenza della giustizia". "La giustizia - ha continuato - non è un potere, è un'autorità. Non deve venire a turbare" la campagna presidenziale, avrebbe potuto farlo "più tardi".