Francia, Marine Le Pen non rimborsa 300mila euro all'Europarlamento

L'eurodeputata francese Marine Le Pen, presidente del Front National e candidata all'Eliseo, non intende sborsare i 300mila euro che entro la mezzanotte dovrebbe restituire all'Europarlamento per aver pagato come assistente parlamentare Catherine Griset, la sua segretaria, poi capo di gabinetto nel Partito. Se la Le Pen non procederà al rimborso, da mercoledì le potrebbe essere trattenuto il 50% dello stipendio da europarlamentare e delle indennità.