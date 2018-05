Francia, Monica Bellucci nel mirino del fisco per conti offshore

Monica Bellucci sarebbe finita sotto accusa in Francia per guai fiscali. Secondo alcuni media elvetici, l'attrice italiana non avrebbe dichiarato due conti e una cassetta di sicurezza in Svizzera. Per le autorità svizzere la Bellucci sarebbe titolare poi di una società offshore alle Isole Vergini, che si occuperebbe dei suoi soldi nella Confederazione. Il Tesoro francese ha chiesto una rogatoria a Berna, che si è messa a disposizione.