Francia, accoltella a morte due passanti a Marsiglia: ucciso | Isis ha rivendicato

"Invitiamo tutti i cittadini a evitare la zona della stazione", ha riferito su Twitter la polizia, impegnata in una vasta operazione antiterrorismo. Secondo i media locali, una delle vittime è stata sgozzata, mentre l'altra pugnalata. Oltre al grosso coltello utilizzato, l'assalitore aveva addosso anche un'altra lama.



Isis ha rivendicato - L'Isis ha rivendicato l'attacco a Marsiglia costato la vita a due ragazze, affermando che l'assalitore è uno dei suoi "soldati". La rivendicazione è arrivata attraverso il suo organo di propaganda, Amaq. Lo rende noto il Site.



Macron: "Indignato per l'atto barbaro" - Il presidente francese, Emmanuel Macron, si è detto "profondamente indignato per l'atto barbaro" compiuto alla stazione di Marsiglia. In un tweet sul suo account ufficiale, il numero uno dell'Eliseo ha espresso la sua vicinanza alle famiglie e ha reso omaggio "ai militari e ai poliziotti che hanno reagito con sangue freddo ed efficacia".



Il governo francese: "Mobilitazione totale" - "Mobilitazione totale dello Stato al fianco dei marsigliesi". E' questo il tweet del portavoce del governo francese, Christophe Castaner, che aggiunge: "Il ministro dell'Interno si reca sul posto e le nostre forze di sicurezza continuano con le loro operazioni".



Il premier: "Non abbassiamo la guardia" - "Non abbassiamo la guardia", ha detto il premier francese, Edouard Philippe, aggiungendo: "Rabbia e tristezza per le vittime. Sostegno ai militari e ai poliziotti dell'operazione Sentinelle che ci proteggono".