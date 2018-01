Giappone, la scelta di Miss Bitcoin: "I miei risparmi, tutti in criptovaluta"

Sui social è conosciuta come Miss Bitcoin perché investe tutto il suo reddito in criptovalute. "Preferisco fare così invece che mettere i soldi in banca", racconta all'agenzia Afp la giapponese Mai Fujimoto. Ha cominciato nel 2012 perché, spiega, "volevo creare una piattaforma online per le donazioni a favore dei bambini. Ho realizzato quanto costoso fosse mandare i soldi all'estero e non sarei dovuta passare dalle banche se avessi usato i pagamenti in bitcoin". Risale a quell'anno l'acquisto del suo primo Bitcoin, pagato circa 10 dollari. Oggi la criptovaluta di dollari ne vale 16.500.