Florida, studentessa malata e il suo cane si "laureano" lo stesso giorno

Quando Tiffany ha scoperto di avere la malattia ha avuto un attimo di esitazione, non sapeva se sarebbe riuscita a continuare il suo percorso di studi. La ragazza allora ha deciso di far frequentare al suo pit bull un corso di addestramento per trasformala in un cane di servizio certificato.



Da quel momento la studentessa e la sua amica a quattro zampe sono diventate inseparabili. Kali ha accompagnato Tiffany a ogni lezione all'università e entrambe hanno dimostrato di essere delle studentesse modello. Quando la ragazza ha finito il suo corso di studi e si è laureata in Ingegneria meccanica la Florida International University ha deciso di premiare anche la sua fedele compagna di studi che ha partecipato alla cerimonia. "Kali è il primo cane a ricevere un attestato universitario per il suo lavoro. Ora è stato creato un premio speciale per i cani con certificato di servizio che aiutano i nostri studenti a frequentare le lezioni", ha detto il rettore dell'università al Fiu News.



Kali ha aiutato non solo la studentessa nel suo percorso, ma ha permesso anche di sfatare il pregiudizio secondo il quale i pit bull sono cani aggressivi. "Ha più amici di me. Non credo che avrei avuto lo stesso successo negli studi se non fosse stato per lei”, ha raccontato Tiffany. Inoltre per la ragazza e il suo cane le soddisfazioni non sono finite: Tiffany è stata assunta da un'azienda di Seattle e si trasferirà lì con Kali. Prima però entrambe si sono prese una vacanza in giro per l'America.