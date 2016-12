Fisco, Bar Refaeli sospettata di evasione Israele, la top-model nella bufera

Avrebbe evaso tasse per 240mila euro e per questo è finita nel mirino delle autorità israeliane. Si tratta della supermodella Bar Refaeli , che negli ultimi tempi sarebbe stata interrogata per ore dagli inquirenti con lo scopo di chiarire le irregolarità, secondo quanto dicono i media locali. Nei guai con il fisco sarebbe finita anche la mamma della top-model : le due donne non avrebbero denunciato ricavi per milioni di dollari all'estero e beni di lusso.

Soltanto nelle ultime ore è trapelato il nome della Rafaeli, che a settembre si è sposata con l'imprenditore Adi Ezra: da giorni si parlava infatti di una famosa modella nota in patria e all'estero per problemi di tasse, ma il nome era rimasto a lungo coperto dal segreto istruttorio.



Secondo le autorità di Tel Aviv, la ex fidanzata di Di Caprio non ha denunciato di aver ricevuto la Range Rover e la Lexus in cambio di sue foto realizzate accanto alle stesse macchine. Inoltre non avrebbe pagato le tasse dovute per un appartamento di lusso a Tel Aviv, dove vive. In seguito a questi fatti, alla top-model e a sua madre è stata tolta la possibilità di espatriare nei prossimi sei mesi senza il permesso delle autorità.



In proposito è stato consultato l'avvocato della Refaeli, che però non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione.