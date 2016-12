Figlio di Bin Laden giura vendetta per la morte del padre: "Continueremo a combattere gli Usa"

Uno dei figli di Osama Bin Laden minaccia di vendicarsi contro gli Stati Uniti per la morte del padre. Secondo il Site, Hamza Bin Laden ha promesso di proseguire la guerra globale contro gli Usa ed i suoi alleati, come ha spiegato in un discorso audio di 21 minuti, intitolato "siamo tutti Osama". Hamza, che avrebbe circa 25 anni, era con suo padre in Afghanistan al momento degli attacchi dell'11 settembre ed ha vissuto successivamente con lui in Pakistan.

"Continueremo a colpirvi, a prendervi come obiettivo nel vostro Paese e all'estero, in risposta alla vostra oppressione dei palestinesi, della gente in Afghanistan, in Siria, in Iraq, nello Yemen, in Somalia e nel resto dei territori musulmani schiacciate dalla vostra oppressione", minaccia. Nel 2015 il nuovo leader di Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, aveva presentato Hamza al mondo in un discorso audio.