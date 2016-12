Hamza, il figlio di Bin Laden, minaccia l'Occidente: guerra agli Usa

Hamza, nato nel 1991, appare in numerose foto con un ak47 accanto al padre Osama. Alcune lettere trovate nel compound di Abbottabad in Pakistan, dove il fondatore di Al Qaeda è stato ucciso da un blitz dei Navy Seal Usa nel 2011, sembrano indicare che Osama considerasse Hamza il suo erede naturale e 'delfino' per guidare Al Qaeda.



Il 'principe del terrore', come è stato soprannominato il figlio di Bin Laden, appare per la prima volta in un video all'età di 16 anni: "Accelerate la distruzione dell'America, della Gran Bretagna, Francia e Danimarca", affermava minaccioso.



Nell'audio pubblicato da Al Qaeda, Hamza cita diversi leader e formazioni della galassia jihadista, tranne l'Isis e Baghdadi. Secondo il Site, è stato registrato circa un mese fa, perché il figlio di Bin Laden cita il mullah Omar, la cui morte è stata resa nota dai talebani a fine luglio.