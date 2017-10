Ex ostaggio talebani Joshua Boyle: "Hanno ucciso mia figlia"

Joshua Boyle, il canadese tenuto in ostaggio con la sua famiglia per cinque anni da estremisti vicini ai talebani e rientrato oggi in Canada, ha detto che i sequestratori, membri della rete Haqqani, hanno ucciso una bambina, loro quarta figlia, e violentato sua moglie durante la prigionia. Nulla si sapeva di una quarta figlia della coppia prima che Boyle parlasse ai giornalisti all'aeroporto di Toronto.