Eurostat: Italia prima in Ue per nuove cittadinanze nel 2016

Quasi un milione di persone ha ottenuto la cittadinanza in uno dei Paesi membro dell'Ue nel 2016, con dati in crescita rispetto agli anni precedenti. In termini assoluti, con l'ok a 201.591 cittadinanze l' Italia è al primo posto in Europa; seguita da Spagna, 150.944; e Regno Unito, 149.372. L'Italia, comunica Eurostat, ha accordato la cittadinanza a persone provenienti soprattutto da Albania (18,3%); Marocco (17,5%); e Romania (6,4%).

Di quasi un milione di persone che nel 2016 ha ottenuto la cittadinanza di uno dei Paese dell'Ue, solo il 12% sono ex cittadini di un altro Stato membro. Il restante 88% proviene invece da Stati diversi da quelli dell'Unione. In termini assoluti, sono i cittadini marocchini ad aver acquisito il maggior numero di cittadinanze, seguiti da albanesi, indiani, turchi, romeni e ucraini. L'incremento delle concessioni di cittadinanza, si legge ancora nel rapporto Eurostat, è stato maggiore in Croazia, in Grecia e a Malta. Il calo più evidente si registra invece in Irlanda.