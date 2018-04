Eurostat, Italia penultima in Ue per laureati: solo uno su sei

Meno di una persona su sei in Italia, tra chi ha un'età da lavoro, è laureato: un dato che ci rende penultimi in Europa. Peggio di noi solo la Romania. La situazione emerge dai dati provvisori di Eurostat, che mette a confronto i livelli di istruzione nel 2017. All'Italia va il primato negativo per uomini laureati, con il 13,7% nella fascia fino ai 64 anni. Va un po' meglio se consideriamo solo i 25-34enni, con il 26,4% di laureati (38,8% in Ue).