5 febbraio 2018 22:20 Ema-Eba, la commissione Ue ammette di aver secretato documenti di Olanda e Francia M5s e Pd uniti a Bruxelles per chiedere la pubblicazione degli atti "nascosti"

La fortuna aiuta gli audaci, recita un proverbio. In questo gli audaci sono stati la Francia e l'Olanda che nella corsa per l'assegnazione delle due agenzie europee che traslocheranno da Londra dopo la Brexit hanno chiesto (e ottenuto) la secretazione di una parte delle informazioni inviate alla commissione Ue. La storia dice che Eba ed Ema sono state assegnate proprio a loro. Ma l'Italia non ci sta e ora chiede di sapere cosa c'era in quei documenti.

Nella procedura dell'autunno scorso per l'assegnazione delle nuove sedi dove dovranno traslocare le due agenzie indipendenti dell'Ue, quella del Farmaco (Ema) e quella bancaria (Eba), solo due paesi candidati, Olanda e Francia hanno chiesto che una parte delle informazioni sottoposte agli altri Stati membri per la loro offerta fossero "alterate", cioè "ridotte", e la Commissione europea ha accettato, "adattando i propri documenti di valutazione conformemente a queste richieste".



Gli altri 11 paesi candidati (tra cui l'Italia, con Milano, per l'Ema) che avevano chiesto di trattare come "confidenziale" una parte della propria offerta hanno invece accettato di condividere con gli altri Stati membri tutte le informazioni, anche quelle non rese pubbliche. E' quanto spiega una nota pubblicata dalla Commissione europea, contestualmente alla valutazione delle offerte dei paesi candidati, il 30 settembre scorso. Lo ha indicato a Bruxelles Alexander Winterstein, protavoce della stessa Commissione, rispondendo in conferenza stampa a una domanda sulle notizie pubblicate dal Corriere della Sera sui "documenti segreti nella candidatura di Amsterdam".