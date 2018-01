Ema, due i ricorsi presentati in Ue: uno dell'Italia e uno del Comune di Milano

Padoan: "Milano merita l'assegnazione" - "Milano è assolutamente pronta e ha il livello più elevato e possibile di offerta di servizi e accoglienza per una istituzione internazionale". E' il commento del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, secondo cui "questa vicenda mostra che oggettivamente Milano merita l'assegnazione di Ema". "Il governo - aggiunge - si sta muovendo insieme al Comune per vedere come si possa aprire uno spiraglio nell'ambito delle regole europee. In ogni caso è una soddisfazione per Milano dire 'noi siamo pronti e altri non lo sono'".



Commissario Ue alla Salute: "Dibattito che fa parte della campagna elettorale italiana" - La Commissione Ue "non è parte" del dibattito sull'Ema, che sembra essere "un dibattito molto vicino alla campagna elettorale italiana". Così il commissario alla Salute, Vytenis Andriukaitis, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sul ricorso presentato dall'Italia alla Corte Ue.