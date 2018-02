Ema, commissione Parlamento Ue "boccia" la revisione sede a Amsterdam

Il parere votato lunedì confluirà nel testo che sta preparando la commissione parlamentare Ambiente, ultima responsabile del dossier, che si esprimerà il 12 marzo, prima del voto in plenaria previsto pochi giorni dopo.



Nel presentare questa iniziativa Bresso aveva spiegato che c'era "un accordo per un processo interistituzionale che non metteva in discussione il ruolo dei colegislatori", ma "la procedura è stata opaca, con nessuna informazione al Parlamento europeo. E' stata gestita da 27 Stati membri, e il tutto si è concluso con un'estrazione a sorte di cui non c'è nemmeno il processo verbale, avvenuta in condizioni ignote. Il Parlamento ribadisce di non aver mai ceduto propri poteri legislativi. L'accordo per il processo interistituzionale non è stato rispettato".