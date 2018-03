Dazi, Trump minaccia di nuovo l'Ue: "Metteremo una tassa sulle vostre auto"

Gli europei, continua Trump, "rendono impossibile vendere le nostre automobili nei loro territori, e non solo quelle. E' un grande squilibrio commerciale!".



In un secondo tweet, il presidente americano sottolinea come "gli Stati Uniti hanno 800 miliardi di dollari l'anno di deficit commerciale a causa - scrive - dei nostri stupidi accordi e delle nostre stupide politiche. I nostri posti di lavoro e la nostra ricchezza vanno a finire in altri Paesi che si sono approfittati di noi per anni. Loro ridono su quanto sciocchi sono stati i nostri leader. Mai più!".



La tensione sulla "guerra dei dazi" sta salendo alle stelle. Dopo l'annuncio di un forte rialzo dei dazi su acciaio e alluminio che non risparmierà Ue e Canada, da Bruxelles era arrivata una dura risposta, in cui si ventilavano ritorsioni in particolare su moto e jeans. Ma Donald Trump non ha cambiato idea, nonostante alla Casa Bianca, nel suo entourage, ci siano forti dubbi. In particolare, il consigliere economico di Trump Gary Cohn potrebbe addirittura dimettersi, come ipotizzano colleghi e amici dell'ex banchiere di Goldman Sachs.