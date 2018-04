Il terzo summit tra i leader delle due Coree, il primo in programma dal 2007, si terrà venerdì alle 9:30 (le 2:30 in Italia). Il numero uno del Nord, Kim Jong-un, attraverserà il confine per incontrare il presidente sudcoreano Moon Jae-in e raggiungere la Peace House , edificio situato nel villaggio di Panmunjeom , dove venne firmato l'armistizio del 1953 che pose fine alla Guerra di Corea . Lo ha reso noto l'Ufficio presidenziale di Seul.

Focus sulla denuclearizzazione - Il programma del vertice prevede la definizione di diversi punti, con particolare attenzione a quello che è il tema forse più delicato e discusso: la denuclearizzazione della penisola. "Sarà l'occasione per la verifica sulla volontà di Pyongyang sul nucleare e le parti potranno discutere sulla questione in modo franco", ha osservato il ministro degli Esteri sudcoreano Kang Kyung-wha.



I punti chiave nell'agenda del summit sono, oltre al nodo nucleare e alla pace, il miglioramento dei rapporti bilaterali su basi stabili: Kang ha rilevato che l'evento "sarà la pietra angolare della nuova partenza verso la pace" e una guida d'aiuto per il prossimo vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord.



Rispondendo a una domanda su un possibile fallimento, il ministro sudcoreano ha replicato che Kim Jong-un è consapevole che la sua recente dichiarazione sugli sforzi ad ampio raggio per lo sviluppo economico non può essere raggiunto nell'attuale contesto internazionale di sanzioni e pressioni che gravano sul Paese. "Credo ci sia molto di più su cui concordare, dato che Kim potrebbe sedersi al tavolo con questo tipo di comprensione".