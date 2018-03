Corea del Nord, Kim Jong-un in Cina: "La denuclearizzazione dipende da Usa e Seul"

La denuclearizzazione della penisola coreana "può essere raggiunta, ma dipende da Usa e Corea del Sud". Lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un, parlando col presidente cinese Xi Jinping e sottolineando come il regime di Pyongyang stia realizzando "molti cambiamenti importanti". Kim si è recato in visita in Cina da domenica a mercoledì su invito del numero uno della Repubblica popolare: si tratta del loro primo vertice da quando sono al potere.

Il summit tra i due leader asiatici, confermato dalle immagini della tv di Stato, è stato organizzato ufficialmente per "rafforzare gli accordi bilaterali". Quello del dittatore della Corea del Nord è inoltre il primo viaggio istituzionale all'estero dal 2011, anno della sua ascesa al potere. Intanto si intensificano le voci che vedono proprio Pechino come possibile teatro del vertice tra Kim Jong-un e il presidente americano, Donald Trump, annunciato a inizio marzo.



Kim è arrivato domenica per ripartire mercoledì, accompagnato dalla first lady Ri Sol-ju. Durante il vertice si è anche discusso del summit a Panmunjom tra Kim e il presidente sudcoreano Mon Jae-in. Il leader nordcoreano ha inoltre definito l'incontro una "pietra miliare" delle relazioni tra i due Paesi.