Corea del Sud, al via installazione sistemi antimissile Usa

I militari americani hanno avviato in piena notte l'installazione dei sistemi antimissile Thaad in Corea del Sud in risposta alle minacce di Pyongyang. L'operazione è avvenuta tra le proteste dei residenti e non ha ancora ottenuto il rapporto di impatto ambientale, richiesto dall'accordo bilaterale Usa-Corea del Sud. Il presidente Trump ha però voluto accelerare i tempi dopo l'annuncio di un possibile attacco a sorpresa da parte della Corea del Nord.