Corea del Nord, Usa: "Pronti a una guerra preventiva, basta altre minacce"

"Gli Usa sono pronti a tutte le opzioni per contrastare la minaccia nucleare rappresentata dalla Corea del Nord, compresa quella di una guerra preventiva". Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americano H.R. McMaster alla Mnsbc. "Il presidente Trump - ha aggiunto - ha detto che non tollererà più le minacce della Corea del Nord. L'opzione militare è dunque sul tavolo". L'Onu ha approvato le nuove sanzioni contro Pyongyang.