Corea del Nord: "Siamo pronti a colpire al cuore gli Stati Uniti"

La Corea del Nord ha minacciato un attacco nucleare al "cuore degli Stati Uniti" se il presidente americano Donald Trump tenterà di eliminare Kim Jong Un come leader. Lo ha detto un portavoce del ministero degli Esteri nordcoreano, citato dall'agenzia KCNA. La minaccia arriva in risposta alle parole del direttore della Cia, Mike Pompeo, secondo cui l'amministrazione Trump dovrebbe trovare un modo per separare Kim dal suo arsenale nucleare.