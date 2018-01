Cinque pornostar morte in tre mesi: ora è allarme Afp 1 di 15 Afp 2 di 15 Afp 3 di 15 Instagram 4 di 15 Instagram 5 di 15 Instagram 6 di 15 Twitter 7 di 15 Twitter 8 di 15 Twitter 9 di 15 Twitter 10 di 15 Twitter 11 di 15 Twitter 12 di 15 Twitter 13 di 15 Twitter 14 di 15 Twitter 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Shyla Stylez, 35enne anni, è morta nel sonno mentre era in visita alla madre nell'abitazione della donna a Los Angeles: ignote le cause del decesso, che non sono ancora state rese note.



Nemmeno un mese dopo un altra morte improvvisa ha sconvolto il mondo del cinema a luci rosse americano: Mercedes Grabowski, in arte August Ames, 23 anni, si è tolta la vita il 5 dicembre, probabilmente dopo che sui social era stata accusata di omofobia. Gli hater si erano scatenati contro la giovane pornodiva quando questa aveva spiegato in un tweet di aver rifiutato di girare una scena con un collega noto per i suoi film porno gay. E a nulla erano valse le spiegazioni: "Non sono omofoba, ma non voglio mettere a rischio il mio corpo, non so cosa facciano nelle loro vite private". Una settimana dopo, la morte in casa per impiccagione.



Qualche giorno ancora e a perdere la vita è stata Yurizan Beltran, in arte Yuri Luv, 31 anni, trovata morta il 13 dicembre, a quanto pare stroncata da un mix letale di droghe e farmaci.



Passate le feste natalizie, il 9 gennaio a Las Vegas è stata trovata morta Olivia Nova, 20 anni. Il giorno di Natale la pornodiva aveva scritto sul suo profilo Twitter (ora disattivato) di sentirsi "molto sola": entrata nel mondo dell'hard da pochi mesi (a marzo 2017), aveva già girato una ventina di film con la LA Direct Models. Secondo gli investigatori la giovane pornostar si è uccisa ingerendo una massiccia dose di sonniferi.



Ultima morte a sconvolgere il mondo dei film porno è stata quella di Olivia Lua, trovata senza vita il 19 gennaio nella clinica di riabilitazione nella quale era ricoverata. Le cause del decesso della donna, anche lei sotto contratto con la LA Direct Models, non sono ancora state rese note.