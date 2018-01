Usa, giallo sulla morte di una pornostar 23enne: è il quinto caso in tre mesi

Su Twitter aveva pubblicato un messaggio alquanto sibillino poche ore prima di essere trovata senza vita: "La sento ovunque. Non mi fa più paura". Queste le ultime parole di Olivia Lua, pornostar americana nota con il nome d'arte di Olivia Voltaire. Il suo corpo è stato trovato senza vita in un centro di riabilitazione di West Hollywood. A quanto accertato finora, a uccidere la donna sarebbe stato un cocktail di farmaci e alcol assunto la sera stessa. A creare il giallo un dato singolare: si tratta della quinta attrice a luci rosse che è morta in circostanze misteriose negli ultimi tre mesi.

A mettere in relazione la morte di Olivia Lua con gli altri decessi poco chiari è stata l'agnezia LA Direct Models che con un comunicato ha dichiarato: "Di recente sono stati fatti molti commenti sul numero di pornostar scomparse negli ultimi mesi. Con grande tristezza dobbiamo informare che la lista è aumentata. Olivia Lua è morta questa mattina". Derek Hay di L.A. Direct Models ha poi spiegato che l'attrice era in riabilitazione da una dipendenza non meglio precisata: "La famiglia e gli amici intimi nutrivano profonda preoccupazione per il numero di farmaci che le erano stati prescritti", ha dichiarato ancora Ha, "se le medicine sono state mischiate a droghe o alcol, è probabile che siano la causa della sua morte".