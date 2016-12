Non ha rispettato le indicazioni all'interno del parco che invitavano i visitatori a non uscire dalle loro macchine. E così facendo una donna ha perso la vita per il morso di una tigre. E' successo al Badaling Wildlife Park di Pechino. Le drammatiche immagini sono state riprese dalle telecamere di sicurezza. Una donna, per motivi ancora da chiarire è scesa dalla macchina, forse per dare il cambio all'autista. In pochi secondi il felino l'ha aggredita e trascinata via.