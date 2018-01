Cile, proteste contro il Papa: gruppo occupa nunziatura a Santiago

Un gruppo di manifestanti ha occupato la sede della nunziatura apostolica di Santiago del Cile per protestare contro la visita di Papa Francesco. "Qui il problema non è la fede, ma i milioni che si stanno spendendo per accogliere il Pontefice", ha detto Roxana Miranda, promotrice dell'iniziativa ed ex candidata presidenziale. A tre giorni dal viaggio apostolico di Bergoglio, sono stati compiuti 4 attacchi contro chiese cattoliche nella capitale cilena.