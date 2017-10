Battisti: "Lascerei il Brasile per l'Uruguay, non per la Bolivia" - "Non ho mai pensato di uscire dal Brasile, ma se avessi voluto farlo non sarei andato in Bolivia, avrei scelto l'Uruguay, perché è un Paese un po' più affidabile ed è dove ho più relazioni", ha aggiunto Battisti nel corso dell'intervista concessa al quotidiano "O Estado de S.Paulo".



I legali di Battisti: "Fiduciosi che Temer non autorizzerà l'estradizione" - Gli avvocati di Battisti si sono detti convinti che Temer non autorizzerà l'estradizione in Italia. "Siamo fiduciosi che il presidente della Repubblica, noto docente di Diritto costituzionale, rispetterà le norme brasiliane, nonostante le pressioni politiche interne ed esterne", si legge in una nota.



Gozi: "Battisti non è un eroe, ma un criminale" - "Battisti non ha nulla di eroico e molto di criminale" e "prima viene in Italia a scontare la sua pena meglio è". Così il sottosegretario agli Affari europei Sandro Gozi sulla possibile estradizione di Battisti.



Alfano: "Grande fiducia nelle decisioni del Brasile" - "Adesso dobbiamo solo esprimere rispetto per le decisioni del presidente brasiliano e per le sue valutazioni che attendiamo con grande fiducia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano, parlando del caso Cesare Battisti a margine di una iniziativa a Milano. "Noi abbiamo fatto un grande lavoro - ha aggiunto - meno proclami si fanno in questo momento più probabilità ci sono di arrivare all'obiettivo".