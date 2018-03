Catalogna, dispositivo spia e 007 spagnoli per seguire Puigdemont

I servizi segreti spagnoli avevano collocato, nell'auto usata da Carles Puigdemont per rientrare dalla Finlandia in Belgio, un dispositivo gps grazie al quale hanno indicato alla polizia tedesca dove si trovasse il leader catalano, fermato dopo avere attraversato il confine con la Danimarca. Inoltre, 12 agenti dei servizi segreti spagnoli hanno seguito Puigdemont fino a Helsinki, sostituiti da altri per il viaggio di ritorno.