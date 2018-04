Caso Facebook, Tajani a Zuckerberg: "Venga al Parlamento europeo"

"Tutti i gruppi politici dell'Europarlamento sottolineano l'assoluta necessità di una sua personale presenza" per riferire sulla violazione delle norme sulla privacy, "così come ha fatto davanti al Congresso Usa". Lo ha scritto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, in una lettera inviata a Mark Zuckerberg dopo lo scandalo Facebook. Il Parlamento ha già respinto la proposta del colosso americano di inviare un suo alto dirigente.