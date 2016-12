Bufera su Trump, vertici repubblicani si dissociano: "Disgustati"

E' bufera sul video in cui Trump usa parole volgari nei confronti delle donne. Anche i vertici del partito repubblicano condannano le affermazioni del tycoon. "Nessuna donna dovrebbe essere descritta in questi termini", afferma il leader del Grand Old Party, Reince Preibus, definendo le parole di Trump "oscene". Lo speaker della Camera Paul Ryan si è detto "disgustato" e ha annullato la presenza a un evento elettorale in Wisconsin con il tycoon.