Buenos Aires, in ospedale la poliziotta allatta il bimbo di una donna arrestata: la foto fa il giro del web

A fare lo scatto è stato un suo collega, Marcos Heredia, che ha poi postato la foto sui social network con questo commento: "Voglio rendere pubblico questo grande gesto d'amore che hai fatto con quel bambino. Cose del genere non si vedono tutti i giorni".



Il piccolo arrivato nel reparto con sua madre, piangeva disperato, ma i medici erano troppo impegnati per prestargli attenzione e allora ci ha pensato lei, Celeste, a regalargli un po' d'affetto e, soprattutto, a dargli il suo latte. Il piccolo si è subito calmato tra le braccia della poliziotta e quell'immagine ha ricevuto migliaia di like e di condivisioni in tutto il mondo.