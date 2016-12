Brexit, al Consiglio Ue i 27 avvertono Londra:"Nessun negoziato prima della richiesta di uscita"

Londra dovrà accettare la libera circolazione di persone, capitali e servizi - I leader dei Ventisette hanno puntualizzato che, quando finalmente partiranno i negoziati, se Londra vorrà conservare il suo accesso al mercato unico europeo dovrà accettare tutte e quattro le libertà che ne sono il fondamento (di circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali), e non decidere quali delle quattro attuare e quali no. I leader dei Ventisette "hanno affermato con chiarezza cristallina che l'accesso al mercato unico europeo richiede l'accettazione di tutte le quattro libertà, inclusa la libera circolazione delle persone: non ci sarà un mercato unico su misura" per il Regno Unito, ha detto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, durante la conferenza stampa al termine della riunione.



Juncker: "Non ci sarà un mercato unico su misura per il Regno Unito" - E' noto che Londra, nonostante il recesso dall'Ue, vorrebbe conservare l'accesso al mercato unico europeo, ma riprendendo il controllo sul movimento delle persone, in modo da limitare l'immigrazione nel Regno Unito dei cittadini comunitari di altri Stati membri. Il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, che ha partecipato alla riunione dei 27 leader, ha rincarato la dose: "Non ci sarà un mercato unico su misura: chi vuole accesso al mercato unico deve accettare le quattro libertà, senza eccezioni e, aggiungo, neanche 'sfumature'", ha affermato.



"No negotiation without notification" - Considerando che le procedure del divorzio fra il Regno Unito e il resto dell'Ue non hanno potuto essere avviate perché il premier britannico dimissionario David Cameron mercoledì non ha notificato l'intenzione di recesso di Londra dall'Unione, lasciando il compito al suo successore (a settembre), Juncker ha poi sottolineato la decisione dei Ventisette di rifiutare nel frattempo l'avvio di qualunque tentativo negoziale informale con Londra. "No negotiation without notification", ha affermato il presidente della Commissione, parafrasando il motto di fine Settecento dei coloni nordamericani contro la dominazione britannica ("no taxation without representation").



Il divorzio dovrà concludersi entro due anni - Con la notifica ufficiale della volontà di recesso viene attivato l'Articolo 50 del Trattato Ue, che dà avvio ai negoziati per il divorzio "ordinato" del Regno Unito che devono comunque concludersi entro due anni al massimo. Ed è proprio questo meccanismo a orologeria che i britannici, per ora, non vogliono mettere in moto, prima che vi sia un nuovo governo con un piano preciso per il futuro del Regno Unito fuori dall'Unione. La scelta temporeggiatrice di Cameron è stata criticata da una parte degli altri Stati membri e dalla Commissione europea per la situazione d'incertezza che crea sui mercati e le sue conseguenze economiche pagate, per colpa dei britannici, da tutta l'Unione; ma alla fine considerata politicamente accettabile, se questo costoso "limbo" non durerà troppo a lungo. Ma si parla comunque di diversi mesi. Dopo la nomina del successore di Cameron, quando il Partito conservatore britannico terrà il suo congresso all'inizio di settembre, è molto probabile (e politicamente opportuno) che vi siano anche nuove elezioni politiche, visto lo sconvolgimento che la vittoria della Brexit ha provocato nel Paese.



Prossimo vertice il 16 settembre a Bratislava - Quindi bisognerà aspettare ancora l'autunno inoltrato, e già si parla della fine dell'anno, per avere un nuovo primo ministro, eletto dal popolo (e non da un partito) che dia inizio alle procedure di divorzio dall'Ue e ai negoziati per le relazioni future con i Ventisette. Proprio per discutere del futuro dell'Unione senza Londra, Tusk ha annunciato che i capi di Stato e di governo dell'Ue si riuniranno di nuovo informalmente a 27 a Bratislava, in Slovacchia, il 16 settembre, in un secondo vertice in questo formato.



Edimburgo rimarrà nell'Unione? - Intanto, è approdata a Bruxelles la controversia sul possibile divorzio interno al Regno Unito fra Londra e la Scozia, che minaccia ora di bloccare le decisioni legislative per dare esecuzione alla Brexit. La "first minister" scozzese Nicola Sturgeon ha incontrato al Parlamento europeo il presidente Martin Schulz e quasi tutti i capigruppo politici. Tusk ha rifiutato di vederla per non dare l'impressione di immischiarsi in una questione interna britannica. Juncker, invece - che ieri, con Cameron a Bruxelles, non aveva dato la sua disponibilità a incontrarla - stamattina ha annunciato a sorpresa che l'avrebbe ricevuta.



La proposta di Renzi: "Ius culturae per gli studenti inglesi" - Infine, dal premier italiano Matteo Renzi è arrivata la proposta per gli studenti britannici. "Ho insistito sulla proposta di dare ai giovani britannici la possibilità di continuare a far parte della grande famiglia europea con una sorta di cittadinanza ad hoc assicurando una sorta di ius culturae", ha spiegato.