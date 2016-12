Brasile, si è sposato in spiaggia a San Paolo il terrorista Cesare Battisti

Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac, Proletari armati per il comunismo, condannato all'ergastolo in via definitiva in Italia per quattro omicidi commessi durante gli anni di piombo, si è sposato in Brasile. Le già annunciate nozze con Joice Lima, sua compagna da diversi anni, sono state celebrate in una spiaggia di San Paolo. Tra gli invitati anche il responsabile per i Diritti umani della città ed ex senatore, Eduardo Suplicy.