Brasile, il terrorista condannato all'ergastolo Cesare Battisti si sposa

Cesare Battisti, l 'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo (Pac) condannato all'ergastolo in via definitiva in Italia per quattro omicidi commessi durante gli anni di piombo, ha annunciato che sposerà la sua fidanzata brasiliana, Joice Lima, il prossimo 27 giugno. La cerimonia avrà luogo a Cananeia, sul litorale di San Paolo. Testimone per lo sposo sarà Eduardo Suplicy.